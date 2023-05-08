Rauf Denktaş'ın Gezici Büyükelçisi Hüseyin Macit Yusuf'tan Vatan Partisi'ne destek

Ulusal Kanal ekranlarında Yeni Ufuklar programına konuk olan Rauf Denktaş'ın Gezici Büyükelçisi Hüseyin Macit Yusuf, Türkiye’deki partilerin Kıbrıs politikasını değerlendirdi ve KKTC ile Türkiye’ye ABD’den gelen tehditleri anlattı.

Hüseyin Macit Yusuf, Kılıçdaroğlu’nun dış politika başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün açıkladığı Kıbrıs’ı kaderine terk eden politikayı eleştirdi.

Macit Yusuf Altılı Masa'nın mutabakat metnine de değindi ve “metinde tanınmaya yer yok” diyerek tepki gösterdi.

Türkiye’nin içinde bulunduğu süreçten çıkması için Vatan Partisi’ni işaret eden Macit Yusuf, “Vatan Partisi Meclise girmeli” dedi.