Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: "AB ne isterse yapacağız"

Kılıçdaroğlu, İngiliz BBC’nin ardından bu kez Alman ARD kanalına röportaj verdi. Yine Türkiye’yi şikayet etti. Türkiye'de demokrasinin olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilirse AB’nin tüm isteklerini karşılayacağı sözünü verdi.

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CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman ARD kanalına konuştu. “Avrupa Birliği ne isterse yapacağız” dedi.

PKK uzantası HDP’nin de destek verdiği Kılıçdaroğlu, ARD’ye verdiği röportajda, Türkiye’de demokrasinin olmadığını savundu. “Avrupa Birliği'nin tüm demokratik standartlarını tam olarak uygulayacağız" ifadelerini kullandı. 

- Türkiye canlılığını kaybetti çünkü demokrasi yok ve tüm güç tek bir kişide. Büyük ekonomik sorunlarımız var. Bunu düzeltmek ve demokrasiyi geri getirmek için, güçlendirilmiş bir parlamenter sistem getirmek istiyoruz. Ve Avrupa Birliği’nin yeni bir fasıl açmasını beklemeden Avrupa Birliği'nin tüm demokratik standartlarını tam olarak uygulayacağız.

Kılıçdaroğlu, terör tutuklusu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması vaadini de yineledi.

Kılıçdaroğlu, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a benzetilmesi ile ilgili soruya ise "Bu benim için bir gururdur." cevabını verdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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