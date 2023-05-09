HDP destek verdi Kılıçdaroğlu sevindi

PKK ve Meclis'teki uzantısı HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği gündemde. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, gelen destekten memnun olduklarını söyledi. "Biz her oya talibiz" ifadelerini kullandı.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın yöneticilerinden gelen destek açıklamaları böyle değerlendirdi.

NTV yayınında Kandil'den gelen destek açıklamalarını da perdelemeye çalışan Kılıçdaroğlu, "açıklamalar bize yaramaz" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# pkk # kemal kılıçdaroğlu # chp # kandil

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