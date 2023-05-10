Erdoğan "Sivil Anayasa" dedi: Dr. Doğu Perinçek değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 155. Kuruluş Yıl Dönümü törenine katıldı. Törende Erdoğan, Sivil Anayasa hedefinden bahsetti. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Kamu Hukuku Doktoru Doğu Perinçek'in Sivil Anayasa yorumu akıllara geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 155. Kuruluş Yıl Dönümü törenine katıldı. Törende Sivil Anayasa hakkında da konuştu:

- Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz. Bunu başarmamız demokrasimizin üzerindeki son bulutların da dağılması anlamına gelecektir.

 Ardından Vatan Partisi Genel Başkanı ve Kamu Hukuku Doktoru Doğu Perinçek'in yorumu akıllara geldi:

- Sivil bir Anayasa ne demek biliyor musunuz? Susuz bir deniz.
# erdoğan # Doğu Perinçek # sivil anayasa

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