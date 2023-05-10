Erdoğan "Sivil Anayasa" dedi: Dr. Doğu Perinçek değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 155. Kuruluş Yıl Dönümü törenine katıldı. Törende Sivil Anayasa hakkında da konuştu:

- Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz. Bunu başarmamız demokrasimizin üzerindeki son bulutların da dağılması anlamına gelecektir.