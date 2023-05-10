Vatan Partisi adayları halkla buluştu: Halkın yöneteceği Meclis için üreticilerden destek istediler

Seçime sayılı günler kaldı. Vatan Partisi adayları yurdun birçok noktasında çalışma yürüyor. Halkın yöneteceği Meclis için hem üretici hem esnafın kapısı çalınıyor, yetki isteniyor.

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İstanbul'da adayların adresi İstanbul Toptancılar Çarşısı oldu.

Vatan Partisi MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili adayı Şule Perinçek ve beraberindeki heyet İSTOÇ yönetim kurulu başkanı Öner Yüksel'i ziyaret etti. Perinçek, görüşmede üretim vurgusu yaptı.

Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hüseyin Karanlık yerel bir televizyona konuk oldu.

Merkezi ve bütün ilçeleri gezen Karanlık, Afyonkarahisar için vaatlerini açıkladı. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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