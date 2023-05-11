Kılıçdaroğlu'nun destekçisi Yeşil Sol Parti'den skandal slogan

Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye verdiği sözler bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. YSP'nin Van milletvekili adayı Sinan Çiftyürek’ten beklentilerle ilgili tepki çeken açıklamalar geldi. Çiftyürek, “Türkiye’ye demokrasi, Kürdistan’a özgürlük.’ Dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, terör suçlusu Selahattin Demirtaş'ın 'özgür' kalacağını ifade ederken HDP de, 'Öcalan'a özgürlük' vaadini her fırsatta dile getiriyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan YSP'nin milletvekili adayı Sinan Çiftyürek, Kürdistan'a statünün güvence altına alınmasını istediklerini belirterek, "Sloganımız ‘Türkiye’ye demokrasi, Kürdistan’a özgürlük" dedi.

Çiftyürek, mecliste Kürdistan'a özerkliğin konuşulacağını söyledi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Yeşil Sol Parti # Kürdistan # kemal kılıçdaroğlu

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