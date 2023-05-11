Alevilerden Demirtaş'a sert tepki

Alevi dedeler ve vatandaşlardan terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın "Yeşil Sol Aleviler partisidir" sözlerine tepki geldi. PKK'nın yeni yüzünden aday olan Celal Fırat gibi isimlere tepki gösteren Alevi vatandaşlar, " Emperyalistlerin satılık uşakları" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Seda Akyüz Seda Akyüz
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Terör hükümlüsü eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK'nın yeni yüzü Yeşil Sol'un Alevilerin partisi olduğunu iddia ederek destek istemişti. Demirtaş'ın sözlerine Alevilerden tepki geldi. 

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya Hüseyin Gazi Türbesi'ne gelen Alevi dedeleri ve Alevi yurttaşlar Demirtaş'a tepki gösterdi. Anadolu Alevi Ocakları Genel Başkanı Emrah Uslu tepkilerini şu ifadelerle dile getirdi:

- Emperyalistlerin satılık uşakları. Siz kim, Horasandan Anadolu’ya gelen Hoca Ahmet Yesevinin ve Hacı Bektaş Velinin maneviyatını öldürmek kim Türkiye’nin geleceğini karartmakla görevli sözüm ona siyasi parti temsilcisi olan Hhhhh Ddddd Ppppp şimdiki adıyla yeşilllll sollll partiiii diyolar.
- Bu şer yuvasında Hak Muhammed Ali inancının düşmanları yuvalanmış durumda günümüzün mülcemleri, şimirleri, Muaviyeleri ve Yezidleri işte bunlardır. İsimlerini bile anmak bana zulüm veriyor, kimi ucuz şahsiyetler Alisiz Alevilikten İslamsız, Peygambersiz, Kur-ansız bir Alevilikten bahsediyor.
- Celal Fıratlar, Turgut Ökerler bir misyonun maşalarıdır. Yıllarca birisi yurt dışında Almanya’da birisi yerel temsilci olarak Türkiye’de Alman derin devletinin talimatlarının kulluğunu ve köleliğini yaptı. Karşılığını tabi ki fazlasıyla almışlardır. Sanırım Euro kurundan olsa gerek… Asla terörle, asla bölücülükle işimiz olmaz bu toprak, bu vatan bize ebedi ecdat ve Ana’dır.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Alevi # selahattin demirtaş

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