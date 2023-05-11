İyi Parti'de HDP ve FETÖ istifası

Altılı Masa'nın ortağı İyi Parti’de istifalara bir yenisi eklendi. İyi Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Mehmet Ali Uykur, seçime 3 gün kala hem adaylıktan hem de partisinden istifa etti.

Mehmet Ali Uykur, İyi Parti’nin tutumundan rahatsızlık duyduğunu söyledi. Altılı Masa'nın PKK/HDP ile anılması, terör örgütü mensuplarının mitinglere katılması gibi sebeplerden dolayı açıklama yapmayı uygun gördüğünü belirtti. Ali Uykur şunları söyledi:

- Altılı Masa şu anda terörün gölgesinin düştüğü bir kumar masasına dönüşmüştür. İyi Parti de şu anda Altılı Masa'nın dayatmalarına maruz kalmıştır. Bu dayatmalarla alakalı adeta bizim partimize pusu kurulmuştur ve bunların hepsine neden göz yumulduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. Şu anda Millet İttifakı'nın HDP ve PKK ile diyalog halinde olmasından inanılmaz derecede rahatsızım. Kesinlikle ve kesinlikle kabul etmeyeceğim bir konudur.

Uykur, İyi Parti’nin FETÖ’ye yönelik tutumundan da son derece rahatsız. Açıklamasında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepkisini de dile getirdi. Uykur, şu ifadeleri kullandı: