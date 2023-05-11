İyi Parti'de HDP ve FETÖ istifası
Seçime 3 gün kala bir istifa haberi var... İyi Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Mehmet Ali Uykur, hem adaylıktan hem de partisinden istifa etti. İstifasına ilişkin açıklama yapan Uykur, "Altılı Masa terörün gölgesinin düştüğü bir kumar masasına dönüşmüştür” dedi.
Altılı Masa'nın ortağı İyi Parti’de istifalara bir yenisi eklendi. İyi Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Mehmet Ali Uykur, seçime 3 gün kala hem adaylıktan hem de partisinden istifa etti.
Mehmet Ali Uykur, İyi Parti’nin tutumundan rahatsızlık duyduğunu söyledi. Altılı Masa'nın PKK/HDP ile anılması, terör örgütü mensuplarının mitinglere katılması gibi sebeplerden dolayı açıklama yapmayı uygun gördüğünü belirtti. Ali Uykur şunları söyledi:
- Altılı Masa şu anda terörün gölgesinin düştüğü bir kumar masasına dönüşmüştür. İyi Parti de şu anda Altılı Masa'nın dayatmalarına maruz kalmıştır. Bu dayatmalarla alakalı adeta bizim partimize pusu kurulmuştur ve bunların hepsine neden göz yumulduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. Şu anda Millet İttifakı'nın HDP ve PKK ile diyalog halinde olmasından inanılmaz derecede rahatsızım. Kesinlikle ve kesinlikle kabul etmeyeceğim bir konudur.
Uykur, İyi Parti’nin FETÖ’ye yönelik tutumundan da son derece rahatsız. Açıklamasında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepkisini de dile getirdi. Uykur, şu ifadeleri kullandı:
- Parti içerisinde anlamadığım ve gerçekten rahatsız olduğum çok ciddi konular var. Özellikle FETÖ konusunda Sayın Genel BaşkanımızMmeral Akşener KHK'dan, FETÖ'den atılmış bir insanı getiriyor, kendisine özel kalem yapıyor. Bir diğeri FETÖ'yle sürekli ismi anılan Eski İstanbul İl Başkanı olsun, şu anda kendisinin başdanışmanı, aile mensuplarının, kendisinin sürekli bu tür FETÖ grubuyla ismi anılmasına rağmen neden bu kadar hala tutulduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. Diğer taraftan İngiliz Mason Locası'na hizmet eden ve onlarla diyalog halinde olan bazı insanları da sekreter yapıyor. Ayrıca bazı milletvekili adaylıklarında, insanlarda had safhada olan dedikodular var. bunların başında Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır var. Yani bu insanların ismi bu kadar şaibe altındayken neden genel başkanımız hala bunları en yakınında tutuyor, bunları anlamakta güçlük çekiyorum.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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