CHP'nin dezenformasyon üssü: 40 bin kişilik trol ağı

ABD merkezli kaos planlarının bir adresi de sosyal medya. Algı operaysonları için özel faaliyet, 40 bin kişilik bir ağ ile yönetiliyor.

Yeni Şafak Gazetesinin haberine göre Ankara Çukurambar’daki Mekik Plaza’da, Kılıçdaroğlu tarafından “Cambridge Analytica” benzeri bir şirket kuruldu.

Seçimleri etkilemek amacıyla kurulan dezenformasyon üssünde, hakaret ve bilgi kirliliği yayan 40 bin kişilik trol ağ bulunuyor. Bu ağı yönetenler, CHP’nin algı operasyonunda görev alan Kılıçdaroğlu’na destek veren fenomenler, algı timleri, sokak röportajcıları ve sosyal medya habercileri için içerikler üretiyor.

İletişim Başkanlığının hemen bir alt sokağında bulunan Mekik Plaza’da bir katın tamamen bu ekibe ayrıldığı ifade ediliyor. O bölüme kimse alınmıyor.

Habere göre, YSK’dan alınan özel bilgiler burada işlenip, kişilerin sosyal medya verileri bulunarak kullanıcılara göre içerik üretilip manipüle edici mesajlar yayınlanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve yardımcılarını seçimleri manipüle etmekle suçlamıştı. Altun ve ekibine “Size Cambridge Analytica’lık oynatmam” diye seslenmişti.

Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği Cambridge Analytica skandalı, 2018 yılında 50 milyon Facebook kullanıcısına ait verilerin usulsüz kullanıldığının ifşa olması ile patlak vermişti.

Cambridge Analytica'nın seçim sandıklarındaki tercihleri etkileyebilecek ve öngörebilecek güçlü bir yazılım kullandığı iddia edilmiş ve bu sistem 'tam teşekküllü propaganda makinesi' olarak tanımlanmıştı.