Kılıçdaroğlu'ndan Batı'ya tam itaat

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime sayılı günler kala batıya tam itaatini gözler önüne serdi.



Yakın zamanda “Ne Batı ne Doğu” diye video çeken Kılıçdaroğlu'nun maskesi hızlı düştü. Kılıçdaroğlu, Washington Post verdiği röportajda NATO ve Batı'ya yaklaştırma taahhüdünde bulundu.



Altılı masanın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Sakarya mitinginde CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un bakan olacağını ima etti.



CHP’li Tuncay Özkan da 6 Mayıs’ta Habertürk yayınında milletvekili adayı olmayan Engin Özkoç’un İçişleri Bakanı olarak düşünüldüğü iddiasını doğruladı.



Kılıçdaroğlu, eğitimi de yabancılara devretmeye hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu, eğitim konulu videosunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın siyasetten uzak “bağımsız” bir yapıya dönüştüreceğini, yabancı eğitimcilerin de burada görev alacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun vaadi Türkiye'nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine İlişkin İlerleme Raporu’nda da yer alıyordu.



Kılıçdaroğlu’nun bakanlık söyleminin ardından Özkoç’un ABD’deki FETÖ’cüleri ziyareti yeniden gündeme geldi.



2020'de Ak Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından Özkoç'un başında olduğu CHP heyetinin ABD'de firari FETÖ'cülerle görüşmelerini paylaşmıştı. Külünk, Özkoç hakkında fezleke hazırlanmasını, vekilliğinin düşürülmesini ve silahlı terör örgütüne üyelik suçundan yargılanmasını talep etmişti.



Avukat Burak Bekiroğlu da Özkoç'un FETÖ ziyaretlerini ayrıntılarıyla paylaşmıştı. Buna göre Özkoç, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra da firari FETÖ'cülerle buluştu.



Bekiroğlu yaptığı paylaşımlarda, Özkoç'un 2013 ve 2014 yıllarında ABD'deki FETÖ kuruluşlarının çatı örgütü Türk Amerikan Birliği davetiyle katıldığı programda yaptığı görüşmeler ve yer aldığı etkinliklerin görüntülerini yayınladı.



Özkoç, programlar kapsamında FETÖ'ye bağlı teşkilatlar, firari FETÖ'cüler ve Türkiye düşmanı Amerikalı parlamenterlerle bir araya geldi, hatta ödül bile aldı.