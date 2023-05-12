AK Parti'den Muharrem İnce açıklaması: "ABD seçime müdahale ediyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon yayınında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi ve kaset iddialarını değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın “Erdoğan’ı darbe ile değil seçim ile devireceğiz” sözlerini hatırlatan Soylu, ABD’nin seçimlere müdahale ettiğini söyledi.

Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son günlerdeki kaset söylemlerine dikkati çekti. "İnce, FETÖ'vari operasyonlarla çekilmeye zorlandı" dedi.







