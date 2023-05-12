Erdoğan'dan Rusya'yı hedef alan Kılıçdaroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Rusya, seçimleri yönderiyor” iddiasına tepki gösterdi.

AK Parti'nin İstanbul- Sultangazi'deki mitinginde konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun Batı’nın maşası olduğunu söyledi. “Şimdi Rusya'ya da sataşmaya başladı.Utan utan” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmesini de değindi. “Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyiz.” Diyen Erdoğan, ABD ve Batı’yı işaret etti. Erdoğan şunları ifade etti:

- Daha önce bu yöntemle siyasi partiler ele geçirilmişti. Şimdi de aynı yöntem ile devletin yönetimini ele geçirmek istiyorlar. Meral hanımı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış döndüren de İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Sanmayın ki bu güç Kılıçdaroğlu'dur. Bu kişi sadece her kurumu batıran bir maşadır. Kandil'i bay bay Kemal'in amigosu haline getiren de aynı güçtür. Sanmayın ki o güç Kılıçdaroğlu'dur...