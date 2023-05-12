Serik'te Vatan Partisi rüzgarı esti

Vatan Partisi Antalya Milletvekili Adayları pehlivanlar diyarı Serik'e ve köylerine çıkarma yaptı. Esnafından ustasına, üreticisinden şehit yakınlarına kadar Serikli vatandaşlar, Vatan Partisi’nin adaylarına yoğun ilgi gösterdi.

Son Güncelleme:

Pehlivanlar diyarı, üretim merkezi Serik’te, Vatan Partisi rüzgârı esti. Vatan Partisi Milletvekili Adayları, Serik köylerine çıkarma yaptı.

Gebizli üreticiler kahve toplantısında partisinin programını aktaran İl Başkan Yardımcısı Rıza Türkmendağ’a yoğun ilgi gösterdi.

Milletvekili Adaylarıyla konuşan farklı siyasi görüşlerdeki yurttaşlar, Vatan Partisi’nin neden mecliste olması gerektiğiyle ilgili görüşlerini açıkladı.

Üreten kadınlar, ürünü para etmeyen çiftçiler, canlarını terörle mücadelede şehit veren analar, esnafı, ustası, Serik halkının gönlü de oyu da Vatan Partisi’nde…

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vatan partisi # serik # antalya

Benzer Videolar

Vatan Partisi'nden kaset siyasetine tepki Vatan Partisi'nden kaset siyasetine tepki
Erdoğan'dan Rusya'yı hedef alan Kılıçdaroğlu'na tepki Erdoğan'dan Rusya'yı hedef alan Kılıçdaroğlu'na tepki
Kılıçdaroğlu Rusya'yı suçladı Kılıçdaroğlu Rusya'yı suçladı
Üreticiden Vatan Partisi'ne destek Üreticiden Vatan Partisi'ne destek
"Kasetle yönetilen siyaseti mahkum ediyoruz" "Kasetle yönetilen siyaseti mahkum ediyoruz"
Soylu kaset kumpasında ABD'yi işaret etti Soylu kaset kumpasında ABD'yi işaret etti
AK Parti'den Muharrem İnce açıklaması AK Parti'den Muharrem İnce açıklaması
"Kılıçdaroğlu kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor" "Kılıçdaroğlu kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor"
Memleket Partisi Uşak İl Başkanı istifa etti Memleket Partisi Uşak İl Başkanı istifa etti
Kılıçdaroğlu'ndan Batı'ya tam itaat Kılıçdaroğlu'ndan Batı'ya tam itaat
Perinçek ve Sancak TOBFED'i ziyaret etti Perinçek ve Sancak TOBFED'i ziyaret etti
CHP'nin dezenformasyon üssü CHP'nin dezenformasyon üssü
Çok Okunanlar
1 Girişim Elektrik Sanayi'den (GESAN) dev ihale
2 Günümüz popüler markaların evrimi
3 Namık Tan kimdir?
4 Gezegen sisteminin dünya boyutundaki ikinci dünyası keşfedildi
5 Mayıs ayı halka arz takvimi