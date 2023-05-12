Serik'te Vatan Partisi rüzgarı esti

Pehlivanlar diyarı, üretim merkezi Serik’te, Vatan Partisi rüzgârı esti. Vatan Partisi Milletvekili Adayları, Serik köylerine çıkarma yaptı.

Gebizli üreticiler kahve toplantısında partisinin programını aktaran İl Başkan Yardımcısı Rıza Türkmendağ’a yoğun ilgi gösterdi.

Milletvekili Adaylarıyla konuşan farklı siyasi görüşlerdeki yurttaşlar, Vatan Partisi’nin neden mecliste olması gerektiğiyle ilgili görüşlerini açıkladı.

Üreten kadınlar, ürünü para etmeyen çiftçiler, canlarını terörle mücadelede şehit veren analar, esnafı, ustası, Serik halkının gönlü de oyu da Vatan Partisi’nde…