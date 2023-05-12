Soylu kaset kumpasında ABD'yi işaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Muharem İnce’ye kurulan kumpasın faili FETÖ ve ABD’dir” dedi, ABD’nin başından beri seçime müdahale ettiğini söyledi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son günlerdeki kaset söylemlerine dikkati çekti. "İnce, FETÖ'vari operasyonlarla çekilmeye zorlandı" ifadelerini kullandı. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi, Altılı Masa'ya yakın medya organlarında büyük coşkuyla karşılandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon yayınında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi ve kaset iddialarını değerlendirdi.

ABD başkanı Joe Biden’ın “Erdoğan’ı darbe ile değil seçim ile devireceğiz” sözlerini hatırlatan Soylu, ABD’nin seçimlere müdahale ettiğini söyledi. Soylu şöyle konuştu:

- Bir siyasi partinin genel başkanı kaset ile başkan oldu. Amerika en başından beri bu seçime müdahale ediyor. Biden, 2016'da darbe ile bu işi yapamadık, bu sefer darbe ile değil seçim ile gerçekleştireceğiz dedi. Temel mantık İnce eskiden CHP'nin adayı onu çekersek biz ona giden oyları almış oluruz. FETÖ hala devrededir. Depo kayıtlarla devrede. cumhurbaşkanlığı seçimine giderken bir adaya operasyon çekiliyor. bu operasyonu millet görüyor. Burada bir operasyon olduğu görülmektedir.

Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son günlerdeki kaset söylemlerine dikkati çekti. "İnce, FETÖ'vari operasyonlarla çekilmeye zorlandı" dedi. Kurtulmuş şunları belirtti:

- CHP'nin bir önceki dönem cumhurbaşkanı adayı, ortaya konulan baskılar sonucu cumhurbaşkanı adaylığından ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi bazı trol CHP'li ve yandaşları sosyal medyada ortalığı bayram yerine döndürdüler. Günlerdir Sayın Kılıçdaroğlu 'kaset' diye bir şeyler sayıklıyordu. Ne olduğu önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Ama öyle görünüyor ki CHP'nin bir önceki adayı, bir şekilde FETÖ'vari operasyonlarla çekilmeye zorlandı.

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi, Altılı Masa’ya yakın medya organlarında coşkuyla karşılandı.

Cumhuriyet Gazetesi, “İnce 'Memleket için' diyerek adaylıktan çekildiğini açıkladı – DEĞİŞİM DAHA YAKIN” manşetiyle çıktı. “Tarihi karar” vurgusu yapılan haberde, Muharrem İnce'yi çekilmeye zorlayan şantaj paylaşımları ve İnce’nin CHP ve Millet İttifakı’na yönelik tepkisine yer verilmedi. Cumhuriyet Gazetesi’nin manşetinin bir unsuru da “İnce'nin çekilmesi piyasaya moral oldu” başlıklı ekonomi haberiydi..

Sözcü Gazetesi, haberi “Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce demokrasi tarihine geçti – İNCE ÇEKİLDİ” manşetiyle duyurdu. Çekilme kararının FETÖ şantajıyla geldiği aktaran Sözcü Gazetesi, bu gelişmenin Millet İttifakı'na yarayacağnı yazdı. Kumpası gösteren gazete, buna tepki vermek yerine sonucunu alkışladı.

Korkusuz Gazetesi ise, manşetinde adeta zil takıp oynadı. Gazete, dansöz fotoğrafı kullandığı haberine, “Sosyal medya yıkıldı – OH OH İNCE ÇEKİLDİ” başlığı attı. FETÖ şantajı birinci sayfada yer almadı.