Üreticiler Vatan Partisi'ni Meclis'te görmek istiyor

Vatan Partisi yurt çapında vatandaştan oy istemeye devam ediyor. Antalya'da Vatan Partisi Milletvekili adayları Korkuteli ilçesinde üretici ve vatandaşlarla bir araya geldi. Aydın'da ise adaylar Roman vatandaşlarla buluştu. İnsanca yaşayacakları bir düzene kavuşacakları sözü verildi.

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Üretenler meclise girsin diye, Vatan Partisi Antalya’yı doğudan batıya karış karış dolaşıyor.

Vatandaşlar, düzen partilerinin bölücülerle ittifak yapmasına da tepkili…

Korkuteli yaylarında vatandaşlar, Vatan Partisi’nin yer alacağı meclisin hayati öneminin farkında.

Milletvekili adayları ile tanışıp kaynaşan Korkuteli’nin çalışkan insanları Vatan Partisi’nin bulunacağı meclisin farkını görüyor.

Bu nedenle de besicisinden çiftçisine, küçük esnafından sanayicisine Korkuteliler, ‘Üreticilerin Milli Hükümeti için oylar Vatan Partisi’ne’ diyor.Vatan Partisi Aydın’da Roman vatandaşlarla buluştu.

Vatan Partisi Milletvekili adayları Zühre Genişel, Yalçın Büyükdağlı ve Doğan Özkan vatandaşların sorunlarını dinledi.

Roman vatandaşlar, sadaka değil, iş sahibi olmak istediklerini söyledi.

Adaylar Vatan Partisi iktidarında insanca yaşam koşullarının sağlanacağını belirtti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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