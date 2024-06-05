Kayyum da Şeyh Sait adını kullandı

Oysa aynı bakanlığın görevlendirdiği Kayyum yönetimi, aynı ismi bulvar adı olarak kullandı..

Diyarbakır’da yapımı devam eden caddeye 2011 yılında cumhuriyete isyanı sonucu cezalandırılan Şeyh Sait'in adı verildi. Aynı zamanda Dağkapı Meydanı’nın adı da “Şeyh Sait Meydanı” olarak değiştirildi. Söz konusu karar Valilik tarafından onaylanmasa da uygulandı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini Kayyumun yönettiği dönemde Vatan Partisi hem Belediyeye hem de Valilik makamına verdiği dilekçeyle Şeyh Sait isminin meydan ve caddelerden kaldırılmasını talep etti..



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan kayyumun kararsızlıklarına ve eksiklerine dikkat çekti.



Tanhan, Cumhuriyet Devriminin kapatmış olduğu hesabın Diyarbakır’ın önüne tekrar getirilemeyeceğini vurguladı..

Ferdi Tanhan Vatanın birliği ve bütünlüğü için alınması gereken önlemleri hatırlattı..



