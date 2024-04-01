Kazanan CHP, sevinen FETÖ!

Yerel seçimin kazananı Cumhuriyet Halk Partisi oldu, sevinç naraları FETÖ'den geldi. Emre Uslu, Tuncay Opçin, Adem Yavuz Arslan gibi firari FETÖ'cüler ve FETÖ'ye yakın Samanyolu Haber CHP'yi tebrik etti.

Editör: Yağmur Biçen
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Yerel seçimin kazananı Cumhuriyet Halk Partisi oldu, sevinç naraları FETÖ'den geldi. Emre Uslu, Tuncay Opçin, Adem Yavuz Arslan gibi firari FETÖ'cüler ve FETÖ'ye yakın Samanyolu Haber CHP'yi tebrik etti.

Yerel seçimde CHP birinci parti çıktı, firari FETÖ'cüler ve FETÖ'ye yakın yayın organları sevindi. Firari FETÖ'cüler Emre Uslu, Tuncay Opçin, Adem Yavuz Arslan ve örgütün yayın organı Samanyolu Haber CHP'yi tebrik etti.

Firari FETÖ'cü Emre Uslu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda "CHP devrim gibi sonuçlar almaya başladı" dedi, "sevinç içindeyim" notu düştü.

FETÖ'cüler Tuncay Opçin ve Adem Yavuz Arslan da seçim sonuçlarından memnun oldular.

Opçin "Seçimin net kaybedeni Recep Tayyip Erdoğan'dır. Canı Cehennem'e" paylaşımı yaptı. Arslan ise "Kasımpaşa Reis'e güle güle demiş." ifadelerini kullandı.

FETÖ'ye yakın haber sitesi Samanyolu Haber ise "Tek adam rejiminin çöküşü mü?" başlıklarını kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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