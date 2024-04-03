Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Zeydan'a destek çıktı!

Van'da Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesi sonrası kentte olaylar çıkarken siyasilerden de peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasında hükümete sert sözler söyledi. "Van halkı kararını verdi, sana da halt etmek düşer" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Zeydan'a destek çıktı!
Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Zeydan'a destek çıktı!
Editör: Uğur Çam

CHP'nin devrik Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesi ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, açıklamasında Zeydan'ı savundu. Zeydan'ın mazbatasının verilmesi çağrısını yapan Kılıçdaroğlu, Abdulahat Arvas'a da aldığı mazbatayı yırtması çağrısı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

BOP EŞBAŞKANI ATEŞLE OYNUYORSUN!

Bu ülkenin temelleri demokrasi üzerine kuruldu. Sen değil, efendilerin gelse bunu değiştirmeyecek. Van halkı kararını verdi, sana da halt etmek düşer. Demokrasinin ve adaletin gereğini yap kazanana mazbatasını ver!

Senin şahsında arkandaki karanlık güçlere sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti; laik, demokratik bir hukuk Devletidir, bunu asla değiştiremeyeceksiniz!

Abdulahat Arvas sanada iki çift lafım var. Şerefli ol ve eline tutuşturdukları kağıt parçasını derhal yırt at! At ki Van'da alnı açık gezebilesin. Çocuklarının ve Van halkının yüzüne bakabilme fırsatını kaçırma!

# Abdullah Zeydan # kemal kılıçdaroğlu # van
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