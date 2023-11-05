Kemal Kılıçdaroğlu Adaylıktan Çekiliyor mu?

CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ilk tur seçimlerinde salt çoğunluk sağlanamadı. 1366 delegesi bulunan CHP'de ilk turda Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu Adaylıktan Çekilecek İddiası

İkinci tur oylama devam ederken kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekileceği iddiaları dolaşmaya başladı. İsmail Saymaz, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile konuştum, Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekileceğini söyledi" ifadelerini kullandı. Halk TV'de de aynı iddia dillendirildi. Yiğitcan Eliaslan, Mustafa Sarıgül'e söz konusu iddiaları sorduğunu, Sarıgül'ün "henüz böyle bir durum yok" dediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu Ankara Spor Salonu'na Geldi

İddialar ortaya atılmışken, Kemal Kılıçdaroğlu oylamanın yapıldığı Ankara Spor Salonu'na geldi. Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur için oyunu kullanacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu salonun önünde kalabalık bir grup tarafından karşılandı.