Kemal Kılıçdaroğlu Adaylıktan Çekiliyor mu?

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci tur oylama devam ediyor. Oylama devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekileceği iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı. Kılıçdaroğlu'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu Adaylıktan Çekiliyor mu?
Editör: Uğur Çam

CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ilk tur seçimlerinde salt çoğunluk sağlanamadı. 1366 delegesi bulunan CHP'de ilk turda Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu Adaylıktan Çekilecek İddiası

İkinci tur oylama devam ederken kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekileceği iddiaları dolaşmaya başladı. İsmail Saymaz, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile konuştum, Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekileceğini söyledi" ifadelerini kullandı. Halk TV'de de aynı iddia dillendirildi. Yiğitcan Eliaslan, Mustafa Sarıgül'e söz konusu iddiaları sorduğunu, Sarıgül'ün "henüz böyle bir durum yok" dediğini belirtti. 

Kılıçdaroğlu Ankara Spor Salonu'na Geldi

İddialar ortaya atılmışken, Kemal Kılıçdaroğlu oylamanın yapıldığı Ankara Spor Salonu'na geldi. Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur için oyunu kullanacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu salonun önünde kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

CHP'nin Genel Başkanlık Seçiminde İkinci Tur Oylaması BaşladıCHP'nin Genel Başkanlık Seçiminde İkinci Tur Oylaması BaşladıGündem
# kemal kılıçdaroğlu # Özgür Özel # ankara spor salonu
Çok Okunanlar
CHP'nin Genel Başkanlık Seçiminde İkinci Tur Oylaması Başladı
CHP'nin Genel Başkanlık Seçiminde İkinci Tur Oylaması Başladı
Kemal Kılıçdaroğlu Adaylıktan Çekiliyor mu?
Kemal Kılıçdaroğlu Adaylıktan Çekiliyor mu?
Dilan Üzgün Engin Mutlu!
Dilan Üzgün Engin Mutlu!
Ölüme Götüren Hata
Ölüme Götüren Hata
İstanbul'da Çok İlçede Su Kesilecek! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İstanbul'da Çok İlçede Su Kesilecek! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
Öne Çıkanlar ÇİN-TÜRKİYE ENERJİ DİYALOĞU FORUMU! | Ulusal Haber ÇİN-TÜRKİYE ENERJİ DİYALOĞU FORUMU! | Ulusal Haber Parmaklarınızı Yedirtecek Leziz Humus Tarifi! Parmaklarınızı Yedirtecek Leziz Humus Tarifi!