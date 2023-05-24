Kemal Kılıçdaroğlu "Kemalizm ırkçılıktır" diyen Yüksel Taşkın'ı savundu

Babala TV'ye katılan CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kemalizm ırkçılıktır" ifadeleriyle gündeme gelen Yüksel Taşkın'ı savundu. Kılıçdaroğlu, Yüksel Taşkın'ın böyle bir söz söylemediğini savundu. Kılıçdaroğlu, Yüksel Taşkın'ın gündem olan sözleri için "bağlamından koparıldığını" iddia etti. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

- Yüksel Taşkın asla Kemalizmi bir ırkçılık olarak tanımlamamıştır. Tanımlasa bizde yer almaz zaten. Bizim partimize gelecek, partimizin yönetiminde yer alacak sonra Kemalizm ırkçılıktır diyecek... Bağlamından koparılarak bunlar zaman zaman yayılır.

- O dönem Taraf Gazetesi yayın yapıyordu ve Taraf gazetesinde pek çok kişi yazı yazıyordu. Gazeteci daha özgür bir ortamda yazar. Eğer bilseydi ki Taraf gazetesi FETÖ'nün yayın organıdır belki yazmazdı orada.

YÜKSEL TAŞKIN'IN İFADELERİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir'den milletvekili olan Yüksel Taşkın, geçtiğimiz yıllarda "Kemalizm ırkçılıktır" ifadeleriyle gündem olmuştu. Taşkın, ‘Sağ Kemalizm’ makalesinde Kemalizm için; ‘en başından beri dışlayıcı’, ‘ırkçılığa yatkın’, ‘azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiş’, ‘Kürt sorununda ırkçı yanı ortaya çıktı’ gibi nitelemeler kullandı.

Yüksel Taşkın, Ergenekon kumpasları döneminde Taraf gazetesinde yazarlık yapmıştı.