Kılıçdaroğlu, gizli toplantı düzenleyen İmamoğlu'yla bir araya geliyor

Cumhuriyet gazetesinin aktardığı habere göre CHP’de bu hafta sonu partide iki toplantı peş peşe yapılacak. CHP’de “yüzleşme” niteliği taşıyacak toplantıda, Zoom toplantısında yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’a da “davet gittiği”, Özel ve Günaydın’ın da toplantıda yer alacağı iddia edildi.