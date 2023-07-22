Kılıçdaroğlu, gizli toplantı düzenleyen İmamoğlu'yla bir araya geliyor
CHP'deki zoom krizinin ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ilk kez bir araya gelecek. CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları toplantısında "yüz yüze" gelecekler.
Cumhuriyet gazetesinin aktardığı habere göre CHP’de bu hafta sonu partide iki toplantı peş peşe yapılacak. CHP’de “yüzleşme” niteliği taşıyacak toplantıda, Zoom toplantısında yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’a da “davet gittiği”, Özel ve Günaydın’ın da toplantıda yer alacağı iddia edildi.
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