Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın imzaladığı protokolün ayrıntıları belli oldu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, buluşma sonrası yaptığı açıklama ile 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini duyurdu.

Ortak basın açıklamasının Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında ardından imzalanan protokol basınla paylaşıldı.

7 maddelik ortak protokolün ayrıntıları şöyle:

Kapsam:

Amaç:

- 21 yıllık AKP hükümetlerinin yarattığı sosyal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizi, sığınmacı sorunu, rant-borç-talan ekonomisi ve neden olduğu ağır ekonomi sorunları ve toplumun siyasi kutuplara bölünmesine karşı devletin yeniden düzenlenmesi; millî birlik ve beraberliğin sağlanması, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ağır ekonomi sorunlarının çözümü, Türkiye için ağır bir güvenlik ve demografi sorunu oluşturan sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve iş birliği detaylarının tespit edilmesidir.