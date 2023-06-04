Kılıçdaroğlu'na Rifkin sorusu

Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanlığına getirdiği ABD'li Jeremy Rifkin'le yaptığı Zoom toplantısı eleştirilerin odağı olmuştu. Neoliberal fikirlerle tanınan Rifkin'in Türkiye'ye ayak basmaması da tartışılmıştı.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek Rifkin'e maaş ödeyip ödemediğini sordu:

Ben bir konuyu merak ediyorum; bu Zoom'dan bağladığınız danışman Jeremy Rifkin'in hala maaşını ödüyor musunuz?