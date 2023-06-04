Kılıçdaroğlu'na Rifkin sorusu
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Rifkin hakkında soru sordu. Varank sosyal medya hesabından "Jeremy Rifkin'in hala maaşını ödüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanlığına getirdiği ABD'li Jeremy Rifkin'le yaptığı Zoom toplantısı eleştirilerin odağı olmuştu. Neoliberal fikirlerle tanınan Rifkin'in Türkiye'ye ayak basmaması da tartışılmıştı.
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek Rifkin'e maaş ödeyip ödemediğini sordu:
Ben bir konuyu merak ediyorum; bu Zoom'dan bağladığınız danışman Jeremy Rifkin'in hala maaşını ödüyor musunuz?
Ben bir konuyu merak ediyorum; bu Zoom'dan bağladığınız danışman Jeremy Rifkin'in hala maaşını ödüyor musunuz? @kilicdarogluk— Mustafa Varank (@varank) June 4, 2023