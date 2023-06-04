Kılıçdaroğlu'na Rifkin sorusu

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Rifkin hakkında soru sordu. Varank sosyal medya hesabından "Jeremy Rifkin'in hala maaşını ödüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na Rifkin sorusu

Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanlığına getirdiği ABD'li Jeremy Rifkin'le yaptığı Zoom toplantısı eleştirilerin odağı olmuştu. Neoliberal fikirlerle tanınan Rifkin'in Türkiye'ye ayak basmaması da tartışılmıştı. 

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek Rifkin'e maaş ödeyip ödemediğini sordu:

 Ben bir konuyu merak ediyorum; bu Zoom'dan bağladığınız danışman Jeremy Rifkin'in hala maaşını ödüyor musunuz?

# kemal kılıçdaroğlu # mustafa varank
Ali Yerlikaya kimdir? Yeni bakanlardan teşekkür mesajı İbrahim Yumaklı kimdir? Maliye'nin başına Mehmet Şimşek geçti
Çok Okunanlar
1 Göreve Başlama Töreni'ne hangi liderler katıldı?
2 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
3 Haziran ayı halka arz takvimi: 2023 Haziran ayında halka arz olacak şirketler hangileri?
4 Bakanlar Kurulu'nda kimler var?
5 Genelkurmay Başkanı kim olacak?