Kılıçdaroğlu'ndan BBC'ye açıklama: "Batı ile ilişkilere öncelik vereceğiz"

İngiliz BBC Televizyonu, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile röportaj yaptı. Röportajda Kılıçdaroğlu, seçimleri kazanacaklarını belirttiler. Kılıçdaroğlu, YSK'ya, İçişleri Bakanlığı'na, yargıya güvenmediklerini belirtti. "Biz sandık güvenliğini kendimiz alıyoruz" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, çalışmalarının bir buçuk yıldır devam ettiklerini belirtti.

"KREMLİN YERİNE BATI İLE İLİŞKİLERE ÖNEM VERECEĞİZ"

BBC'nin Orla Guerin imzalı haberinde ise, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Rusya yerine Batı ile ilişkilere önem vereceklerini" söylediği belirtildi. Guerin, "Türkiye'yi yeniden yönlendireceğini ve Kremlin ile değil, Batı ile ilişkilere öncelik vereceğini söyledi." ifadeleriyle, Kılıçdaroğlu'nun kendisine İzmir mitingi öncesi yaptığı konuşmayı aktardı. Kılıçdaroğlu Guerin'e ayrıca, "Uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu "Özgür medya ve tam yargı bağımsızlığı istiyoruz. Erdoğan öyle düşünmüyor. Daha otoriter olmak istiyor. Erdoğan ile aramızdaki fark, siyahla beyaz arasındaki farktır." ifadelerini kullandı.