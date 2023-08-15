Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na ilettiği mesaj ne? Barış Yarkadaş'tan çarpıcı iddia!

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesinin ardından CHP'de sular durulmuyor. Seçim yenilgisinin ardından partide başlayan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişim hareketinin yankıları sürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Ekrem İmamoğlu, CHP genel başkanlığı için sinyaller vermiş, hatta partinin önde gelen isimleriyle yaptığı zoom toplantısı sosyal medyaya düşerek büyük yankı uyandırmıştı.

İMAMOĞLU ROTAYI TEKRAR İBB'YE Mİ ÇEVİRDİ?

Ancak değişimin simgesi haline gelen İmamoğlu, süreç içerisinde parti tabanından yeterli desteği göremedi. Yaşanan gelişmelerin ardından İmamoğlu'nun genel başkanlık hedefinden vazgeçtiği ve yaklaşan yerel seçimler için yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına hazırlanabileceği konuşulmaya başlandı.

KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NA HANGİ MESAJI İLETTİ?

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş'tan tüm bu gelişmelerle ilgili önemli bir iddia geldi. Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilettiği mesajı açıkladı.

Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na rest çektiğini gösteren mesajında, "Kararını ver belediye başkan adayı mısın, değil misin? Aday değilsen yerine İstanbul'a bir aday hazırlayacağım" ifadelerini kullandığını öne sürdü.

Yarkadaş söz konusu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: