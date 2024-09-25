KKTC'den müzakare için şart

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler kürsüsünden KKTC’yi tanıma çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. New York’tan Ulusal Kanal yayınına konuk olan Tatar, “üzerimizde hala bir takım oyunlar oynanırken, bu çağrı bize güç verdi” dedi. Ersin Tatar, 28 Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile yapacağı görüşmeyi de değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, dünyaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıma çağrısı yaptı. “Kıbrıs Türk Halkına yönelik tecrit artık son bulmalı” dedi.



Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Kanal yayınında, Erdoğan’ın konuşmasını değerlendirdi. Tatar, Kıbrıs’ta 2 devletli çözümden başka bir seçeneğe yer olmadığını da bir kez daha vurguladı.



Tatar, 28 Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmeye ilişkin de bilgi verdi. KKTC Cumhurbaşkanı görüşmeye ajandasındaki 3D şartı ile gidecek… bunlar; direkt uçuş, direkt temas ve direkt ticaret…