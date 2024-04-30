Koray Aydın İyi Parti'deki kurultay sürecini anlattı! "Çok hızlı bir çöküş var"

İyi Parti'de olaylı kurultayın yankıları sürüyor. Başkanlık yarışını kaybeden Koray Aydın, partide "çok hızlı bir çöküş" olduğunu söyledi. Partiden ayrılma sinyalleri de veren Aydın, partiden ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu "Hiçbir şey düşünmüyorum." şeklinde yanıtladı.

Editör: Uğur Çam

İyi Parti'de kurultay bitti, ancak tartışmalar devam ediyor. Başkanlık yarışını kaybeden Koray Aydın, kurultayın ardından partideki istifaları kast ederek çok hızlı bir çöküş olduğunu söyledi. Aydın kurultaya "Hem iktidar, hem Akşener tarafından müdahaleler olduğunun altını çizdi.

İYİ PARTİ'DE KURULTAY SONRASI ÇATLAKLAR BAŞLADI

Başkanlık seçimi konusunda "Organize bir yapının iyi çalıştığı görülüyor" diyen Aydın, istifa edenleri toplayıp konuşacağını belirtti. Koray Aydın'ın Sözcü Gazetesine yaptığı bu değerlendirmeler, Aydın'ın yeni bir oluşum içinde olduğunu değerlendirmelerine neden oldu.  

KURULTAY SONRASI İSTİFALAR GELDİ

Kurultayın kazananı, İyi Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Cumhur İttifakı'na yakın olduğu eleştirilerine cevap verdi. Dervişoğlu, "Cumhur’a yaklaşan kendini inkar eder" dedi.

Kurultay sürecinde Koray Aydın'ı destekleyen İyi Parti'li Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ise kurultayın ardından partisinden istifa etti. Bıyık, İyi Parti'nin ülkenin yönetimine talip olamayacağını ve Dervişoğlu ve destekçilerinin partiyi ele geçirdiğini söyledi.

MHP ile İYİ Parti arasında "ihanet" polemiği! Devlet Bahçeli'nin açıklamasına Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt geldiMHP ile İYİ Parti arasında "ihanet" polemiği! Devlet Bahçeli'nin açıklamasına Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt geldiGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Koray Aydın # Müsavat Dervişoğlu # İyi Parti
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