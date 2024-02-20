Laik-antilaik çatışmasında hedef Türkiye

Türkiye'de son aylarda yaşanan kilise saldırısı, Anıtkabir'de şeriat çağrısı, Fatih Camii İmamına saldırı gibi olaylarla laik-anti laik çatışması ve kargaşa ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Bu sefer olayların merkezinde Şevki Yılmaz ve Feyza Altun var.

Eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, 2. Abdülhamit'in torununun düğününde "Selanik dönmesi" ve "Osmanlıyı süren soysuzları lanetliyorum" ifadelerini kullandı. İmam Halil Konakçı'nın da gülerek tepki verdiği sözler "Atatürk'e hakaret" olarak yorumlandı.

Nikah şahidi İlber Ortaylı da "Açık bir Atatürk düşmanlığıdır, hazımsızlığıdır" ifadelerini kullandı. Bir andan soyal medyada laik - antilaik kışkırtması başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de bu tartışmaya dahil oldu.

“Birileri çok sevdiği bir soydan geliyor olabilir. Biz 'Geldikleri gibi gidecekler' diyenlerin soyundan geliyoruz. Şevki Yılmaz, Yıldız Sarayı'nın arka bahçesinden İngiliz zırhlısıyla kaçanların soyundan geliyor, biz onları denize dökenlerin... Bu ülkede Şevki Yılmazlar bir avuçtur biz bütün Türkiyeyiz.”

Tepkiler üzerine Şevki Yılmaz açıklama yapmak zorunda kaldı. Osmanlı’nın yıkılmasına neden olanları kasdettiğini söyledi. Yılmaz... "Bilhassa Selanik mebusu Sebatayist Emanuel Karasu'ları, Ermeni Aram Efendileri, Mason Esat Toptani ve Mason Hikmetler gibi Sultan Abdülhamid’i tahtan indirip Selanik’e mahkum eden soysuzları!" dedi.

Öte yandan Avukat Feyza Altun ise sosyal medyada şeriat hakkında hakaret içerikli paylaşımlar yaptı. Altun'un ifadeleri kısa sürede büyük tepki topladı. Laik-antilaik fay hatları sosyal medya kanalıyla harekete geçirilmeye başladı. Türkiye düşmanı Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders dahi Türkçe "Feyza Altun bir kahramandır!" twiti attı.

Feyza Altun hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık Atun'un tutuklanması için Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada 2 gün karakola imza atma" şartıyla serbest bırakıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti.