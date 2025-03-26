CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali talebine ret: Gerekçeli karar açıklandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) olağanüstü kurultay süreci yargıya taşınmıştı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı kurultay delegeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in aldığı olağanüstü kurultay kararının iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Davacılar, mahkemeden kurultayın iptal edilmesini ve sürecin durdurulmasını talep etti. Ancak mahkeme, yapılan başvuruyu değerlendirerek ihtiyati tedbir talebini reddetti.

CHP KURULTAYI PLANLANDIĞI GİBİ YAPACAK

Mahkemenin ara kararında, CHP'nin olağanüstü kurultay sürecine yönelik alınan tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiği belirtildi. Kararda, tüzel kişilik yönetiminin görevden uzaklaştırılması talebinin ihtiyati tedbir konusu olamayacağına dikkat çekildi.

Ayrıca, tüzel kişilik faaliyetlerinin dava konusu edilebilmesi için önce gerçekleşmesi gerektiği vurgulandı. Mahkeme, davacıların iddialarını yeterli delillerle destekleyemediğini belirterek, ihtiyati tedbir talebini reddetti.

Mahkemenin verdiği bu kararın ardından CHP’nin 6 Nisan 2025’te gerçekleştireceği 21. Olağanüstü Kurultay’ın önünde herhangi bir hukuki engel kalmadı. Genel Başkan Özgür Özel’in aldığı kurultay kararı doğrultusunda süreç devam edecek.