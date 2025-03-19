Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması için ne dedi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı.

Halk TV canlı yayınına bağlanan Yavaş, "Hakkında soruşturma varsa ifadeye çağrılması mümkün ama hukuka uygun olsun' ifadelerini kullandı.

Yavaş, şunları söyledi:

"Hakkında soruşturma varsa ifadeye çağrılması mümkündü. Masumiyet karinesine göre böyle görüntüler verilmesi uygun değil. Bazı gazeteciler diplomadan sonra adeta saat verdi. Bir soruşturma varsa kendi avukatının bilgisi olmadan bazı gazetecilerin bu konularda bilgi vermesi işin siyasi boyutunu gösteriyor.

"Bu görüntüler yüzünden ülkeye yatırım gelmiyor, ülke zarar görüyor. Ekrem arkadaşımızın başka arkadaşımızın biz yargılanmayalım diye bir isteği yok ama hukuka uygun olsun. Ben Tayvan’dayım, bilet bulmaya çalışıyorum."