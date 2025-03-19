Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması için ne dedi?

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması için ne dedi? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV'deki yayına bağlanıp Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması hakkında konuştu.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması için ne dedi?
Yayınlanma:

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı.

Halk TV canlı yayınına bağlanan Yavaş, "Hakkında soruşturma varsa ifadeye çağrılması mümkün ama hukuka uygun olsun' ifadelerini kullandı.

Yavaş, şunları söyledi:

"Hakkında soruşturma varsa ifadeye çağrılması mümkündü. Masumiyet karinesine göre böyle görüntüler verilmesi uygun değil. Bazı gazeteciler diplomadan sonra adeta saat verdi. Bir soruşturma varsa kendi avukatının bilgisi olmadan bazı gazetecilerin bu konularda bilgi vermesi işin siyasi boyutunu gösteriyor.

"Bu görüntüler yüzünden ülkeye yatırım gelmiyor, ülke zarar görüyor. Ekrem arkadaşımızın başka arkadaşımızın biz yargılanmayalım diye bir isteği yok ama hukuka uygun olsun. Ben Tayvan’dayım, bilet bulmaya çalışıyorum."

İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınanların listesi ortaya çıktıİmamoğlu ile birlikte gözaltına alınanların listesi ortaya çıktıSiyaset
Mansur Yavaş ekrem imamoğlu
Günün Manşetleri
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!
HİÇ KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİLDİR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildi
Özgür Özel'den ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Madencilerin maaş mücadelesi
İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
Özgür Özel’den soruşturma tepkisi
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor!
Mersin’den 2016’da dağa götürülen Ömer için baba evlat nöbetine katıldı
Çok Okunanlar
Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları
Akaryakıta büyük zam! İşte 19 Mart 2025 güncel fiyatlar Akaryakıta büyük zam! İşte 19 Mart 2025 güncel fiyatlar
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildi
Son dakika! Gözaltına alınanların listesi Son dakika! Gözaltına alınanların listesi