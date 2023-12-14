Mansur Yavaş'ın Yerine Getirmediği Vaatleri! Utku Reyhan'dan "Ankara'yı Yavaş'lıktan Kurtarma" Sözü

Vatan Partisi ABB Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan, yaptığı açıklamada Mansur Yavaş'ın yerine getirmediği vaatleri hatırlattı. Reyhan, "Ankara'yı Yavaş'lıktan kurtarıp hızlı ve etkin yönetime kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın Yerine Getirmediği Vaatleri! Utku Reyhan'dan "Ankara'yı Yavaş'lıktan Kurtarma" Sözü
Editör: Uğur Çam
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 2019 yerel seçimlerinde Ankaralılar için bir çok vaatte bulunmuştu. Yavaş'ın vaatlerinden en önemlilerinden biri ise, 5 sene içerisinde 58 kilometre yeni metro hattı vaadiydi. Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan, Mansur Yavaş'ın hiç metro yapmadığını belirtti. Reyhan, Mansur Yavaş'ın Ankara'da iki ayrı hattı birbirine ring şeklinde bağlayacak olan metro hattının proje çalışması için yaptığı toplantıyı da eleştirdi. Reyhan, "Şimdi seçime 3 ay kala bilmem kaçıncı kez masa başında protokol görüntüleri, bilgisayar similasyonları" ifadelerini kullandı.

"Ankara'yı 'Yavaş'lıktan Kurtaracağız"

Utku Reyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'yı 'Yavaş'lıktan kurtaracağız" ifadelerini kullandı. Reyhan, Mansur Yavaş'ın 2019 seçimlerinde verdiği vaatleri paylaştı. Reyhan şunları söyledi:

- Mansur Yavaş gerçekten Yavaş! 2019'da 5 yıl içinde 58 km metro yapacağım dedi, 1 metre yapamadı. Şimdi seçime 3 ay kala bilmem kaçıncı kez masa başında protokol görüntüleri, bilgisayar similasyonları. Ankara'yı Yavaş'lıktan kurtarıp hızlı ve etkin yönetime kavuşturacağız.

Mansur Yavaş'ın Gerçekleştirmediği Vaatleri

2019 seçimlerinde çeşitli vaatler veren Mansur Yavaş, bu vaatlerinin bir çoğunu yerine getirmedi. Yavaş, 2019 seçimlerinde verdiği Ankara'da su fiyatlarını indirmek, Zihinsel Engelliler Yaşam Köyü kurmak, köylere sağlık merkezleri kurmak, belediye otobüslerinin elektrik enerjisine geçirilmesi gibi pek çok vaadini yerine getirmedi. Yavaş'ın, ayrıca 58 kilometre metro gibi vaatlerini de çeşitli görüşmeler, ihaleler yapsa da seçimden önce tamamlaması mümkün gözükmüyor. 

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