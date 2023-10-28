Meclis'te Bütçe Maratonu Sürüyor!
Meclis'in bu haftaki gündemi oldukça hareketli. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların bütçesi için görüşmeler başlayacak.
Bütçe maratonu başladı. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin görüşmeleri Meclis'te başladı. 2024 bütçesinde 8 trilyon 437 milyar lira gelir, 11 trilyon 89 milyar lira gider öngörüldü.
31 Ekim Pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi görüşülecek. 1 Kasım Çarşamba günü de komisyonun gündemine Ticaret Bakanlığı'nın bütçesi gelecek. 2 Kasım'da ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşülecekken, haftanın son günü 3 Kasım Cuma günü Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesi komisyonda ele alınacak.
Diğer yandan siyasi partilerin Meclis'teki haftalık basın toplantıları da yapılacak.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi