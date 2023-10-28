Meclis'te Bütçe Maratonu Sürüyor!

Meclis'in bu haftaki gündemi oldukça hareketli. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların bütçesi için görüşmeler başlayacak.

Meclis'te Bütçe Maratonu Sürüyor!
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Bütçe maratonu başladı. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin görüşmeleri Meclis'te başladı. 2024 bütçesinde 8 trilyon 437 milyar lira gelir, 11 trilyon 89 milyar lira gider öngörüldü.

31 Ekim Pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi görüşülecek. 1 Kasım Çarşamba günü de komisyonun gündemine Ticaret Bakanlığı'nın bütçesi gelecek. 2 Kasım'da ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşülecekken, haftanın son günü 3 Kasım Cuma günü Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesi komisyonda ele alınacak.

Diğer yandan siyasi partilerin Meclis'teki haftalık basın toplantıları da yapılacak.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Türkiye Büyük Millet Meclisi # bütçe
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