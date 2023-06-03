Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bakanların isimlerini açıkladı. Dikkat çeken isimlerden biri de Mehmet Şimşek oldu. Şimşek, yeni Bakanlar Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapacak.

Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı oldu
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Seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ve aktif siyasete geri dönmeyeceğini belirten Mehmet Şimşek karar değiştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Bakanlar Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev alan Mehmet Şimşek, yeni Bakanlar Kurulu'nun tartışmalı isimlerinden biri oldu.

Daha önce de Bakanlık yapan Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere vatandaşlığı almıştır.

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