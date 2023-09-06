Meral Akşener son noktayı koydu! '' Her yerde seçime ayrı gireceğiz''

İYİ Parti Lideri Meral Akşener katıldığı yayında, partisinin İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere seçimlere ittifak olmadan katılacaklarını duyurdu.

Meral Akşener son noktayı koydu! '' Her yerde seçime ayrı gireceğiz''
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Siyasi partilerin gündeminde İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere "ayrı ayrı girelim" çağrısı var. Son olarak katıldığı bir programda İYİ Parti olarak İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere seçimlere ittifak olmadan katılacaklarını ve kendi adaylarını tanıtacaklarını duyurdu.

MERAL AKŞENER SON NOKTAYI KOYDU! İTTİFAK YOK

Meral Akşener son noktayı koydu! '' Her yerde seçime ayrı gireceğiz'' - Resim : 1

PEKİ EN SON NELER OLMUŞTU?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkartacakları açıklaması üzerine Akşener'den açıklama gelmişti. Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Akşener, "Yerel seçimde ittifak zaten yok. Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir. Şu an için de ortada üzerinde konuşulacak, uzlaşılacak isimler olmadığı için Kürşad Bey de bizim kendi adayımızı çıkaracağımızı söylemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Prensip olarak uzlaşamadıkları her yerde aday çıkartacaklarını belirten Akşener, "Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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