Metin Külünk AK Parti'yi sert eleştirdi!

Metin Külünk, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti İBB Başkan Aday Adayı olmuştu. Külünk, Partisini eleştirdi.

Vatandaşa gidilmesi gerektiğini belirten Külünk, "Neden sahaya inmiyor, milletimize gidip teşekkür ederek doğrudan milletimizden nerede hata yaptığınızı öğrenmiyorsunuz?" dedi.

MİLLETİN YOLUNDAN ÇEKİLİN

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Metin Külünk, millete teşekkür edilmesi gerektiğini hatırlatarak, "Çekiliniz artık milletin yolundan! Seçimler olur, partiler yarışır; kazanılır veya kaybedilir. Seçim sonuçları, milletin sandık üzerinden öğrencisi olan siyasetçilerine verdiği dersin ta kendisidir. Ve seçim bittiği gün, aslında yeni seçim başlar. Seçimi kaybetseniz de, kazansanız da sokağa çıkar, millete teşekkür edersiniz." ifadelerini kullandı.

"ULTRA LÜKS ARABALARLA GİDERKEN İYİYDİ, NEDEN SOKAKTA YOKSUNUZ?"

K Partili yöneticilere açık çağrıda bulunan Metin Külünk, "Milletin ve devletin kasasından harcanan paralarla, ultra lüks arabalarla belediyeye giderken iyiydi, şimdi neden sokakta yoksunuz?" ifadelerini kullandı. Sahaya inilmemesinin nedenini soran Külünk, "Şimdi açık çağrımızdır; Türkiye'nin dört bir yanında seçimi kaybeden milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve adayları, bugün, seçim sonrası dördüncü gün. Neden sahaya inmiyor, milletimize gidip teşekkür ederek doğrudan milletimizden nerede hata yaptığınızı öğrenmiyorsunuz? Milletin ve devletin kasasından harcanan paralarla, ultra lüks arabalarla belediyeye giderken iyiydi, şimdi neden sokakta yoksunuz?" dedi.

"ADAYLAR SAHAYA ÇIKIN!"

"Ak Parti İstanbul İl Başkanı ve kaybeden illerin il başkanları, bugünden tezi yok, adaylarınızla sahaya çıkınız, milletimize teşekkür ediniz, sandık başkanlarımıza, mahalle yönetimlerimize, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza teşekkür ediniz, "Biz buradayız, mücadelemiz yeni başladı" deyiniz. Siz Sayın Erdoğan’ın lider ve halk bağlamında kurduğu disipline maalesef ayak uyduramadınız. Çekiliniz artık milletin yolundan!" ifadelerine yer verdi.