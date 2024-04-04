AK Parti’nin Van adayından ilk açıklama: "Mazbatayı almadım DEM uydurdu"

Van’da 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde ikinci olan ve DEM Parti’nin adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının alınmasıyla ismi gündeme gelen AK Parti adayı Abdulahat Arvas sessizliğini bozdu.



Zeydan’ın seçme seçilme hakkının alınmasının ardından mazbatanın ikinci olan AK Parti adayı Abdulahat Arvas’a verileceği açıklanmıştı. Ardından Yüksek Seçim Kurulu yeniden mazbatanın Zeydan’a verilmesine karar verdi. Bu süreçte adı sık sık anılan ve DEM Partililerin de sürekli çağrı yaptığı Abdulahat Arvas yazılı açıklama yayınladı.

'KARARI SAYGI İLE KARŞILIYORUM'

"Yüksek Seçim Kurulu itirazı değerlendirerek, mazbatanın DEM Parti adayına verilmesine hükmetmiştir. Kararı saygı ile karşılıyor, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" diyen Arvas'ın açıklaması şöyle:

“Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle 01 Nisan 2024 tarihinden bu yana yaşanan süreçte, kamuoyunda oluşturulan haksız dezenformasyon ile şahsım, ailem ve partim yıpratılmak istenmiştir. Konu ile ilgili hukuk süreç sabır ve metanetle takip edilmiş ve sonuçlanması beklenmiştir. Her şeyden önce bir hususu kamuoyu ile samimiyetle paylaşmak istiyorum.

‘VATANDAŞLARI SOKAĞA DÖKMEK İÇİN…’

“Seçimlerden sonra mazbata aldığım hiçbir suretle doğru değildir. DEM Parti tarafından uydurulan bu yalan, vatandaşları sokağa dökmek için bilinçli bir şekilde kurgulanmış ve yayılmıştır.