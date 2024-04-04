AK Parti’nin Van adayından ilk açıklama: "Mazbatayı almadım DEM uydurdu"

Van’da mazbata tartışmalarıyla ismi gündeme gelen AK Parti’nin adayı Abdulahat Arvas açıklama yaptı. DEM’e tepki gösteren Arvas ‘Van’da şiddeti teşvik eden, cadde ve sokakları terörize eden, vatandaşın canına ve malına kast ederek, kamu zararına sebep olan siyasi anlayışı kınıyorum.’ dedi.

AK Parti’nin Van adayından ilk açıklama: "Mazbatayı almadım DEM uydurdu"

Van’da 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde ikinci olan ve DEM Parti’nin adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının alınmasıyla ismi gündeme gelen AK Parti adayı Abdulahat Arvas sessizliğini bozdu.


Zeydan’ın seçme seçilme hakkının alınmasının ardından mazbatanın ikinci olan AK Parti adayı Abdulahat Arvas’a verileceği açıklanmıştı. Ardından Yüksek Seçim Kurulu yeniden mazbatanın Zeydan’a verilmesine karar verdi. Bu süreçte adı sık sık anılan ve DEM Partililerin de sürekli çağrı yaptığı Abdulahat Arvas yazılı açıklama yayınladı.

'KARARI SAYGI İLE KARŞILIYORUM'

"Yüksek Seçim Kurulu itirazı değerlendirerek, mazbatanın DEM Parti adayına verilmesine hükmetmiştir. Kararı saygı ile karşılıyor, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" diyen Arvas'ın açıklaması şöyle:

“Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle 01 Nisan 2024 tarihinden bu yana yaşanan süreçte, kamuoyunda oluşturulan haksız dezenformasyon ile şahsım, ailem ve partim yıpratılmak istenmiştir. Konu ile ilgili hukuk süreç sabır ve metanetle takip edilmiş ve sonuçlanması beklenmiştir. Her şeyden önce bir hususu kamuoyu ile samimiyetle paylaşmak istiyorum.

‘VATANDAŞLARI SOKAĞA DÖKMEK İÇİN…’

“Seçimlerden sonra mazbata aldığım hiçbir suretle doğru değildir. DEM Parti tarafından uydurulan bu yalan, vatandaşları sokağa dökmek için bilinçli bir şekilde kurgulanmış ve yayılmıştır.

THY rotasına bir yenisini daha ekledi!THY rotasına bir yenisini daha ekledi!Yurt
# ak parti # DEM Parti # yerel seçim
Çok Okunanlar
Kredi kartı kullananlar dikkat! Mehmet Şimşek devreye girdi: "1 Nisan'dan sonra..""
Kredi kartı kullananlar dikkat! Mehmet Şimşek devreye girdi: "1 Nisan'dan sonra..""
Özel bankalarda emekli promosyonları 17 bin 500 TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?
Özel bankalarda emekli promosyonları 17 bin 500 TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?
Hava yarın şaşırtabilir! 4 Nisan hava durumu...
Hava yarın şaşırtabilir! 4 Nisan hava durumu...
Rekor üstüne rekor kırdı: Gram fiyatı için tahminler ortaya çıktı
Rekor üstüne rekor kırdı: Gram fiyatı için tahminler ortaya çıktı
Ani baş ağrısına dikkat! Ölümcül olabilir...
Ani baş ağrısına dikkat! Ölümcül olabilir...
Öne Çıkanlar Türkiye ve İran arasında çok özel anlaşmalar | ULUSAL HABER Türkiye ve İran arasında çok özel anlaşmalar | ULUSAL HABER Teori Dergisi'nden “21. Yüzyılda Terör ve Dünya” Çalıştayı Teori Dergisi'nden “21. Yüzyılda Terör ve Dünya” Çalıştayı