MHP lideri Bahçeli hakkında asılsız iddia! İl Başkanı gözaltına alındı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili asılsız paylaşım yapan Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, gözaltına alındı.

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MHP lideri Bahçeli hakkında asılsız iddia! İl Başkanı gözaltına alındı
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Velioğlu’nun, Bahçeli’nin vefat ettiğini öne sürdüğü paylaşımı sonrası Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir sağlık sorunlarıyla gündemdeydi. Geçtiğimiz haftalarda kalp kapakçığı ameliyatı geçiren Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu, partisi tarafından yapılan açıklamalarda belirtilmişti. Ancak sosyal medyada bazı asılsız iddialar gündeme geldi.

Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli’nin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Kısa sürede yayılan iddianın ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Velioğlu gözaltına alındı ve ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gelişmelerin ardından Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal, Velioğlu’nun görevden alındığını duyurdu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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