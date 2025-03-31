MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı!

Siyasi partiler arasındaki bayramlaşma geleneğinde bu yıl bir ilk yaşandı. DEM Parti heyeti, MHP Genel Merkezi’ne giderek tarihte ilk kez bayram ziyaretinde bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı!
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Ramazan Bayramı nedeniyle siyasi partiler arasında geleneksel bayramlaşmalar devam ederken, MHP ve DEM Parti arasındaki bu görüşme büyük dikkat çekti. Daha önce birçok konuda karşı karşıya gelen iki parti, Ankara'da ilk kez bayram vesilesiyle resmi bir temas gerçekleştirdi.

DEM PARTİ HEYETİ, MHP GENEL MERKEZİ’NE GİDEREK BAYRAM ZİYARETİNDE BULUNDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı "Terörsüz Türkiye" mesajı ve birlik çağrısı sonrası gerçekleşen görüşmede MHP ve DEM Parti, Ankara'da ilk kez bayramlaştı.

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