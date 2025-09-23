MHP’den çarpıcı çıkış: Türkiye, Rusya ve Çin yeni dünya düzeni kurabilir

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisi siyaset gündemindeki sıcaklığını koruyor. Vatan Partisi’nin de yıllardır vurguladığı ittifaka ilişkin MHP’den yeni açıklamalar geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Türkiye, Rusya ve Çin’in küresel finans sistemi, rezerv para birimi ve savunma alanında yeni bir düzen inşa edebileceğini söyledi.

Özdemir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 3 ülkenin küresel ölçekteki gücünü sayısal verilerle değerlendirdi. Türkiye, Rusya ve Çin’in, toplamda 1,64 milyar nüfus, 22,27 trilyon dolarlık Gayrısafi Milli Hasıla, 488 milyar dolarlık savunma harcaması ve 3,49 milyonluk askeri personel kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Özdemir, bu göstergelerin dünya dengeleri açısından stratejik değer taşıdığını ifade etti.

Türkiye, Rusya ve Çin'in yeni rezerv para birimi oluşturabileceğini söyleyen MHP’li Özdemir, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı Türkiye’nin duruşunu örnek göstererek, ABD ve İsrail’in oluşturduğu ittifaka karşı alternatif bir dünya düzeninin önemine dikkat çekti. 3 ülkenin sahip olduğu potansiyelin daha adil ve huzurlu bir dünya için fırsat sunduğunu belirtti.