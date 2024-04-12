MHP'den erken seçim açıklaması

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, erken seçim tartışmalarına ilişkin konuştu. Büyükataman, Türkiye'de erken seçim söylemleri üzerinden bir istikrarsızlık yaratılmak istendiğini söyledi.

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Yerel seçimler bitti ancak yankıları sürüyor. Seçimlerde ortaya çıkan tablo erken seçim tartışmalarını da beraberinde getirdi. MHP'den ise konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'daki Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuştu. 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirme yapan Büyükataman, erken seçim iddialarının Türkiye'yi istikrarsızlığa sürüklemek isteyen çevrelerin yaygarası olduğunu söyledi.

Büyükataman, "Türkiye, erken seçim söylemleri üzerinden yaratılmak istenen istikrarsızlığa teslim olmaz ve olmayacaktır" dedi.

Türkiye’de bir iktidar değişikliği olmadığını belirten Büyükataman, sözlerine "Erken seçim çığırtkanlığı yapanlar, büyük bir yanılgı içerisindedirler" ifadelerini de ekledi.

MHP Genel Sekreteri, seçimlerin hemen ardından DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın bu sözlerini de anımsattı. Büyükataman, CHP ve Dem Parti ortaklığını , "CHP'nin maskesi bir kez daha düşmüş, sözde kent uzlaşısının PKK ittifakı olduğu tüm açıklığı ile bir kez daha ortaya çıkmıştır" sözleriyle eleştirdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# mhp # erken seçim
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