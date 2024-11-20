MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret: 3 saatlik sunum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet ile partisinin genel merkez binasında bir araya geldi.

CHP'de sunum: 3 saat sürdü

CHP'den yapılan açıklamaya göre, MİT Başkanı Kalın ve heyeti, CHP Genel Başkanı Özel ve heyetine terör örgütlerinin faaliyetleri ve olası tehditlerine ilişkin sunum yaptı.

Saat 11.00'de başlayan görüşme, 13.20'de sona erdi. Sunumların ardından, Özel'in ek bilgi talepleri, Kalın ve heyeti tarafından yanıtlandı.