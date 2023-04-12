Muharrem İnce yine Demirtaş ve Kavala'yı savundu: "Adil yargılandıklarına inanmıyorum"

Muharrem İnce, TV 100'de Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. İnce, Işık'ın 2018'de Selahattin Demirtaş'ı ziyareti hatırlatması üzerine o dönem aday olarak onu ziyaret ettiğini öne sürdü. İnce şu ifadeleri kullandı:

- YSK Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş, Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, Doğu Perinçek beş tane aday açıkladı. Ben, Sayın Erdoğan'a, Sayın Karamollaoğlu'na, Sayın Akşener'e ve Sayın Demirtaş'a gittim. YSK kime "aday olabilirsin" dediyse ona ziyarete gittim.

"ADİL YARGILANDIĞINA İNANMIYORUM"

Candaş Tolga Işık'ın "Demirtaş'ın cezasıyla ile ilgili bir takım açıklamalarda bulundunuz" demesi üzerine İnce terör propagandası yapmaktan hüküm giyen Selahattin Demirtaş'ın adil yargılandığına inanmadığını belirtti. İnce şu ifadeleri kullandı:

- Ben Demirtaş aday gösterildiyse, YSK "aday olabilirsin" dediyse çıksın kampanyasını yapsın. O zaman aday göstermeseydiniz.