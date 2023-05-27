Muharrem İnce'nin Avukatı Fidel Okan Erdoğan için oy çağrısı yaptı

Memleket Partisi'nden milletvekili adayı olan Muharrem İnce'nin Avukat Fidel Okan, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Okan, açıklamasında Recep Tayyip Erdoğan için oy çağrısı yaptı. "Sn. Muharrem İnce öncülüğünde ve Memleket Partisi kurumsallığında başlayan fiili siyasi girişimimiz, millet vekilliği seçiminin bitmesi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin de 2. tura kalması ile sona ermiştir." diyen Av. Fidel Okan açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

- Memleket Partisi seçimin ikinci turunda tarafsız kalmayı tercih etmiştir. Ancak benim tarafsız kalmam söz konusu olamaz. Öncelikle bana, FETÖ’nün siyaseti ele geçirme girişimlerine karşı fiili siyaset yapma zemini tanıyan Sayın İnce’ye ve partisine teşekkür ediyor, bundan sonraki mücadelelerinde kendilerine başarılar diliyorum. Memleket Partisinin üyesi olmadığım için aşağıdaki açıklamalarımın şahsımı bağladığını önemle belirtmek isterim.

- Ülkemizin tekrar FETÖ kumpasına alınmaması için seçim sürecinde elimden gelen gayreti göstermeye çalıştım. Bunun en tipik göstergesi yine FETÖ ve CHP ortaklığı ile yürütülen Sn. İnce’ye yönelik alçakça saldırı ve iftiraları içeren itibarsızlaştırma kumpasıdır.

- Söz konusu olaylar şiddetini artırdığından Sn. İnce adına gerekli yetkiyi alarak failler hakkında işlem yapılmasını sağladım, tutuklamalarla birlikte görevim bitti. Bu noktada kısa sürede soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile failleri ortaya çıkaran Ankara Organize Şube Müdürlüğüne teşekkür ederim.

- Şu hususu açıkça ifade etmek isterim ki, işin asli faillerinden biri olan ve Ankara Kuşu hesabının kullanıcısı olan Oktay Yaşar, İnce ve Memleket Partisine yönelik alçakça iftiraları sıralarken diğer yandan CHP’de görev almış ve Kılıçdaroğlu’na yakın olan iki kişide kurdukları Whatsapp grubuyla tüm bu iftiralar ile FETÖcü teröristler tarafından paylaşılan gerçek dışı görsellerin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Sn.Kılıçdaroğlu ise bir taraftan Ankara Kuşu merkezli bu iftiraları kınarken diğer yandan Ankara Kuşu Oktay Yaşar’ın eşini mitinglerinde yanına almış seçmene dönerek birlikte kalp işareti yapmıştır. CHP’lilerin bu kumpastaki etkinliği, CHP üst yönetiminin masum olmadığını ortaya koymaktadır. Yargılama sırasında tüm bu hususların açığa çıkacağını söyleyebilirim.

- Bir siyasi parti liderine ve CB adayına karşı en aşağılık yöntemleri uygulayan zihniyetin yarın iktidar olduğunda neler yapabileceğini milletimizin takdirine sunuyorum.

- Millet ittifakı bileşenlerinin kesişim kümesi, Erdoğan nefretidir. Bunun için birbirine zıt olanlar dahil tüm nefret bileşenleri bu cephede yer almıştır. Onun için Millet İttifakı cephesi bileşenleri arasında ahenk değil gürültü ve homurtu çıkmaktadır. Üçüncü yol nefret cephesine alternatif milli muhalefet olarak düşünülmüştü. Nefret cephesini mayalayan FETÖ’dür. FETÖ’nün katkı verdiği bu nefret cephesi ülkemizin 2. yüzyılını mutsuzluğa ve umutsuzluğa itmesine fırsat veremeyiz. Kılıçdaroğlu’nun CB olması durumunda; FETÖ, KHKlılardan başlayarak 4 aşamalı bir planı devreye sokup son aşamada uyuyan hücreleri ile birlikte devleti tekrar ele geçirmeyi hedeflemiştir.