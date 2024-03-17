Murat Kurum "beni polemik yaparken göremeyeceksiniz" dedi Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, Ümraniye’de “Topağacı Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni”nde konuştu. Kurum, ‘’Bizi hiç kimse ama hiç kimse polemik yaparken göremeyecek’’ dedi ama İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarını eleştirdi.
Ümraniye'de düzenlenen Topağacı Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nde konuşan Kurum, ilçenin dönüşümü ve geleceği adına çok önemli bir adımı atmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.
Kurum şunları söyledi:
"230 kilometre metro sözü verip, bu süreçte sadece ve sadece 8 kilometre metro yaptılar. Yine bizim yapmış olduğumuz metro ihalelerini iptal ettiler. Bizi kimse polemik yaparken göremeyecek. Bizi arayanlar temel atarken, açılış yaparken görecek. Bak biz bugün burada temel atıyoruz. O da yetmezmiş gibi gidip üstüne hafriyat döktüler. Tünellerimize beton döktüler. Şimdi ne yapıyorlar? Telaşlandılar, alelacele gidip işe başlama töreni yapıyorlar. Siz böyle bir tören duydunuz mu? Açılış değil, temel atma değil. İşe başlama töreni."
İBB Başkan adayı Kurum sözlerine şöyle devam etti:
"İşe başlama töreni nedir ya? O nedir ya? Telaşlılar, telaşlı. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Murat ismini duydu mu şaşırıyor, şaşırıyor. O yüzden biz Murat Kurum'u ona çok defa anlatacağız. Çok defa inşallah Murat Kurum'la karşılaşacak ve hizmet nasıl yapılırmış, eser nasıl yapılırmış, İstanbul'a verilen vaatler nasıl tutulurmuş gelip öğrenecek. Öyle hatırlamıyorum yok."
"Hatırlamazsan, 31 Mart'ta da bu millet seni hatırlamaz." diyen Kurum, şunları kaydetti:
"Bu millet seni unutur. Söz verdiysen o sözleri tutacaksın. Öyle hatırlamıyorum, unuttum, bilmiyorum yok. İşine geldi mi reklam bütçesini deprem bütçesinin iki katı harcamayı biliyorsun. İşine geldi mi, kendi menfaatini gördün mü oraya gidip çadır kurmayı biliyorsun. İşine geldi mi İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmeyi biliyorsun ama sözlerini hatırlamıyorsun. 'İstanbul'a depremle ilgili konut yapacağım.' diyorsun. O konutları yapmıyorsun. Yok öyle yağma."
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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