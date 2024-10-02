O isimlerin hedefinde İsrail değil İran var

İran dün gece füzelerle İsrail'in askeri üslerini ve stratejik noktalarını hedef aldı. Türkiye'de ise söz konusu saldırı basında tartışma yarattı. Bazı gazetecilerin saldırıya yönelik açıklamaları ile tepki topladı. NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, TV Sunucusu Fatih Portakal, Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen gibi isimler saldırıya yönelik ifadeleri ile tepki topladı.

Başta Filistinliler olmak üzere tüm mazlumlar İran'ın İsrail'e gönderdiği füzeleri mutluluk gözyaşlarıyla izlerken onlar öyle şeyler söyledi ki tepkilerin hedefi oldular. NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, "İsrail bunu hak etti demek doğru değil" dedi, İran'ın sivilleri öldüreceğinden endişelendiğini belirtti. Yeşiltepe daha sonra ifadelerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür diledi.

Sözcü TV Sunucusu Fatih Portakal'ın İran'ın saldırısını sunduğu sırada "Tel Aviv maalesef füze saldırısı altında" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye Gazetesi Yazarı Yılmaz Bilgen de İran'ın yaptığı operasyonu hedef aldı ve şu ifadeleri kullandı:

- Dağ fare doğurdu ve bu gece yine/yeni bir TİYATRO izledik. İran muhiplerinin propagandası kimseyi aldatmasın. O füzelerin Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in işgal kentleri ve stratejik tesislerini alt üst etmesini herkesten çok istedim/bekledim. Ama nafile!

Dağ fare doğurdu ve bu gece yine/yeni bir TİYATRO izledik.



İran muhiplerinin propagandası kimseyi aldatmasın.



O füzelerin Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in işgal kentleri ve stratejik tesislerini alt üst etmesini herkesten çok istedim/bekledim.



Ama nafile! — Yılmaz Bilgen (@Bilgen1973) October 1, 2024

Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener ise Haber Global kanalında Batı'nın uydurduğu "İran lideri Hamaney'in sığınakta saklanıyor" haberini dile getirdi.