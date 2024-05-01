Önce çağırdılar sonra gittiler! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de 1 saat durdu

CHP İstanbul Saraçhane'ye çağrı yaptı, ancak liderler alanda 1 saat durdu. Geriye ise polise saldıran PKK bağlantılı gruplar kaldı. CHP Lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptıkları açıklamalarda sık sık Saraçhane vurgusu yaptılar.

"Son 5 yıldır Saraçhane hak arama noktasına dönüştü. Sonuçta Saraçhane'deki hak arama mücadelelerinin sonu her zaman başarıyla sonuçlandı. Halkın isteği oldu. Muhtemelen bunun da sonunda, eninde sonunda Taksim'de bir buluşmaya dönüşecek. 5 yıldır Saraçhane'de halk ne diyorsa o oluyor. Muhtemelen buradan sonra da böyle bir yolculuk başlar."

"Milletle devlet karşı karşıya gelirse millet kazanır. Öyle bir süreci 6 yıldır Saraçhane'de de deneyimliyor Türkiye demokrasisi."

Özel, Taksim ısrarının devam edeceğini vurgularken alanda bulunanların "terörist, marjinal ve yasadışı yapılar olmadıklarını" söyledi.

"Taksim bugün özgürleşmezse yarın özgürleşir. Buradakiler de ne teröristtir, ne marjinaldir ne yasadışı yapılardır."

Özel, devletin polis devleti olduğunu ve demokratik olmadığını da belirtti. .

"Polisle Taksim'i koruyorsanız o zaman aslında sizin egemenliğiniz polis kuvvetine dayalıdır. Bunlara dünya demokrasileri polis devleti diyor. Demokratik devletlerde böyle şeylere ihtiyaç duyulmaz. Taksim'e çıkılmasına karşı kaba kuvvet, kanunsuz emir olursa bu onu uygulayanların ayıp olur. Biz çatışma olsun istemeyiz."

Ayrıca, CHP Genel Başkanı'nın, TSK'ya kimyasal silah kullanma iftiraları atan, Uğur Mumcu suikasti ve Adnan Oktar davalarında sahte sağlık raporları düzenleyen Şebnem Korur Fincancı'yla görüşmesi dikkat çekti. O görüntüler CHP sosyal medya hesabından da paylaşıldı.