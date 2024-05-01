1 Mayıs coşkusu tüm Türkiye'yi sardı! Meydanlarda Filistin direnişi selamlandı
Emek ve Dayanışma Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Kortejler düzenlendi. Dövizler ve pankartlarla mesajlar verildi. Birçok kentte Filistin bayrakları taşındı, direniş selamlandı. Halaylar çekildi. Talepler dile getirildi. İşte yurttan 1 Mayıs manzaraları…
Emek en yüce değer… Emeğin gününde, işçi bayramında, yurdun dört bir yanında coşku vardı. Halaylar çekildi, Talepler dile getirildi. Başkentte 1 Mayıs, yağmur altında kutlandı. Kameralara işte bu görüntüler takıldı.
Zonguldak’ta madenciler baretleriyle alandaydı. Eren Enerji Termik Santrali’nde çalışan Çinli Mühendis ve işçiler de korteje katıldı. İzmir’de 1 Mayıs kortejine katılan sanatçılar, Filistin'e destek veren dövizler ve Filistin bayrağı taşıdı.
Samsun’da emekçiler, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınadı. Memur-Sen, 1 Mayıs’ı burada düzenlediği mitingle kutladı. Katılım yoğun oldu.
Filistin İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kudüs Şubesi Başkanı Ahmad Shaban Fawzi de mitingde konuştu. "Biz soykırıma maruz kalan bir halkız. Dolayısıyla 1 Mayıslar bizim için direndiğimiz günlerden bir gün sadece" dedi. Depremin vurduğu Malatya’dan da kameralar, bu görüntüleri kaydetti. Sakarya’da 1 Mayıs kutlama meydanında, öğrencilerin sokak gösterisi ilgiyle izlendi.
Aydın'da kutlama programı, Türk-İş öncüllüğünde düzenlendi. Trakya’da emek günü davul zurna ile kutlandı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi