1 Mayıs coşkusu tüm Türkiye'yi sardı! Meydanlarda Filistin direnişi selamlandı

Emek en yüce değer… Emeğin gününde, işçi bayramında, yurdun dört bir yanında coşku vardı. Halaylar çekildi, Talepler dile getirildi. Başkentte 1 Mayıs, yağmur altında kutlandı. Kameralara işte bu görüntüler takıldı.

Zonguldak’ta madenciler baretleriyle alandaydı. Eren Enerji Termik Santrali’nde çalışan Çinli Mühendis ve işçiler de korteje katıldı. İzmir’de 1 Mayıs kortejine katılan sanatçılar, Filistin'e destek veren dövizler ve Filistin bayrağı taşıdı.

Samsun’da emekçiler, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınadı. Memur-Sen, 1 Mayıs’ı burada düzenlediği mitingle kutladı. Katılım yoğun oldu.

Filistin İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kudüs Şubesi Başkanı Ahmad Shaban Fawzi de mitingde konuştu. "Biz soykırıma maruz kalan bir halkız. Dolayısıyla 1 Mayıslar bizim için direndiğimiz günlerden bir gün sadece" dedi. Depremin vurduğu Malatya’dan da kameralar, bu görüntüleri kaydetti. Sakarya’da 1 Mayıs kutlama meydanında, öğrencilerin sokak gösterisi ilgiyle izlendi.

Aydın'da kutlama programı, Türk-İş öncüllüğünde düzenlendi. Trakya’da emek günü davul zurna ile kutlandı.