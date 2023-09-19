Onursal Adıgüzel itiraf etti! CHP seçmeni nasıl kandırdı?

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, seçim gecesi yaptıkları açıklamada CHP'nin önde olduğunu savunmuştu. Seçim sonuçları aksini söyleyince seçimin faturası CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel'e çıkartılmıştı. Adıgüzel görevden alınan isimlerden olmuştu. Uzun süredir sessizliğini koruyan Adıgüzel, yaptığı açıklamayla "seçmeni kandırdıklarını" itiraf etmiş oldu.

CHP'NİN SEÇİM SİSTEMİNİN ÇÖKTÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Seçim gecesi CHP, seçimde önde olduklarını iddia etmişti. Seçimin sonuçlanması ve Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası, CHP'nin veri sistemlerinin çöktüğü iddiaları gündeme gelmişti. Bu iddialar sonrası CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel hedefe konulmuş ve CHP ile yolları ayrılmıştı.

Aydınlık'ın haberine göre CHP ile yolları ayrılan Adıgüzel, sessizliğini bozdu. Gazeteci Altan Sancar’ın sorularını yanıtlayan Adıgüzel önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle seçim gecesi ve sonrasına dair yaptığı açıklamalarda Adıgüzel, çok konuşulacak ifadeler kullandı.

VERİLER CHP'DEN GEÇ Mİ GELDİ?

14 Mayıs akşamında yaşananların CHP'den gelen verilerle ilgili olduğunu ifade eden Adıgülzel, "Örgütten veriler yavaş geldi. İstanbul örneğini vereyim: Akşam 21.30 ve biliyorsunuz kamuoyu bilgi bekliyor. Ama İstanbul’da o saat itibariyle sandıkların toplamda yüzde 50’siden veri gelmişti” dedi.

28 MAYIS'TA YAŞANAN HER SANİYE KAYIT ALTINA ALINDI

Adıgüzel, ayrıca istifasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ricasıyla 28 Mayıs’a kadar görevinde kaldığını şu sözlerle anlattı:

- Video kaydına alındı, o gece ki özellikle 28 Mayıs’taki her saniyede kayıt altında. Çünkü 28 Mayıs’ı da aynı ekip götürdü. Yani biz işimizi eksik yapsak genel başkanımız, teknik ekip bize tekrar bu görevi vermezdi. 28 Mayıs’ta da yine aynı ekip. Ben istifa etmiş olmama rağmen genel başkanımızın ricasıyla oradaydım. Benden rica etti, 'Görevi sürdürmenizi istiyorum' dedi. 28 Mayıs’ı da bu arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Hatta mükemmel yaptığımız halde neden bu cezayı aldık? Çünkü bilişimde, işini iyi yaparsın, başarılı olursun ve mükafatını alırsın. Biz işimizi çok iyi yaptık, fakat cezalandırıldık. Buna da çok üzüldü arkadaşlarımız, çünkü onlar teknik adamlar. Siyaset tarafını hiç bilmiyorlar, ama biz dedik ki üzülmek yok, küsmek yok. 28 Mayıs’ta da bu işi yapacağız. Bu mesele ne Onursal Adıgüzel meselesi ne bir başkasının meselesi; bu mesele, memleket meselesi dedik ve çalışmalarımızı sürdürdük.

ONURSAL ADIGÜZEL'DEN ANKET İTİRAFI

Ocak ayında CHP’nin yaptırdığı anketlerde Kılıçdaroğlu’nun geride çıktığını, bunun MYK’da tartışıldığını ve itirazlar olmasına rağmen görmezden gelindiğini söyleyen Adıgüzel sözlerini şu şekilde sürdürdü:

- Ocak ayında yapılan anketlerde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin de abone olduğu birçok anket firmasının ve bize gelen bireysel anketlerde, partinin yaptığı anketlerde aslında seçim sonuçlarının başa baş olduğuyla ilgili birçok sonuç vardı. Ama parti genel merkezi birçok sorgulamaya rağmen bunları görmezden geldi. Bugün bakıyorum günah keçisi aranıyor. Hedef alınacak insanlar aranıyor. İşte aklama çalışmaları sürüyor. O vardı, bu yoktu. Bu mesele böyle bir mesele değil. 'İçeride kel Ali vardı, kör Ali vardı, yok sen oradaydın, ben buradaydım…' Hepimiz oradaydık. Bütün süreçleri de biliyoruz. Birilerini günah keçisi ilan ederek bunların üstünü kimse kapatamaz, kendilerine aklayamazlar.

ANKETLER KILIÇDAROĞLU'NU GERİDE GÖSTERİYORDU

Onursal Adıgüzel, 29 Mayıs gecesinde yaşananlara herkesin tanık olduğunu belirtti. Adıgüzel şunları söyledi: