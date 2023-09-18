CHP'li Tunç Soyer'den skandal ifadeler! Batı'dan fonlanan örgütün etkinliğinde konuştu

200 kurum ve binlerce vatandaş LGBT dayatmasına karşı İstanbul Saraçhane'de bir araya geldiği anlarda CHP, Yeşil, Sol ve TİP LGBT’liler için buluştu. Yabacı fonların finanse ettiği KAOS-GL adlı grubun etkinliğinde konuşan CHP’li Tunç Soyer, LGBT’lilerin emrinde olduklarını açıkladı.

CHP'li Tunç Soyer'den skandal ifadeler! Batı'dan fonlanan örgütün etkinliğinde konuştu
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Yabancı devletlerin fonlarıyla yönettiği gruplar, İstanbul’daki Büyük Aile Buluşması’nı hedef aldı. Saraçhane Meydanı’ndan aile ve çocuklarımızın geleceği için Türk milleti sesini bir kez daha yükseltti. 200 kurumun öncülüğünde yurttaşların LGBT dayatmasına karşı bir araya geldiği esnada yabancı fonların beslediği KAOS-GL örgütü CHP, HDP paravanı Yeşil Sol ile TİP’i bir araya getirdi. Yotube’ta yapılan yayına da “Büyük Hayat Buluşması” adı verildi.

CHP'Lİ TUNÇ SOYER'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

LGBT dernekleriyle sık sık bir araya gelen CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Büyük Aile Platformunu “nefret söylemi” yapmakla suçladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin LGBT’liler için istihdam ve barınma sorunlarını çözümler ürettiğini belirten Soyer, “Biz onların emrindeyiz” ifadelerini kullandı.

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CHP’li Soyer’den sonra TİP Sözcüsü Sera Kadıgil konuştu. Kadıgil de Büyük Aile platformunu hedef gösterdi. LGBT savunucusu hekim, gazetecisi ve ailelerin konuşturulduğu yayına Yeşil Sol Parti adına İzmir milletvekili Burcugül Çubuk katıldı. HDP kapatma davasıyla, LGBT derneklerinin kapatılması talebini birlikte ele alan Çubuk, herkesi yalnızlaştırarak bütün örgütlerin yok edilmek istediğini savundu.

4 saat 50 dakika süren yayında ülkemiz başta olmak üzere dünyada ailelerin LGBT dayatmasına karşı yükselen sesinden kaygı duyulması da dile getirildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Tunç Soyer # Büyük Aile Buluşması # lgbt
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