Optimar araştırmasında çarpıcı sonuç! Ekonomiyi ne AK Parti ne CHP düzeltebilir

Türkiye'nin en yakıcı gündemi ekonomi. Anketlere yansıyan bu duruma çözüm ise ne AK Parti'de ne de CHP'de.

2-5 Nisan tarihlerinde Optimar Araştırma'nın vatandaşlara yönelttiği ”Sizce bugün Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna yanıt yüzde 60,6'yla ekonomi oldu.

Ancak “Sizce bu sorunu kim çözer?” sorusuna verilen yanıt daha çok dikkat çekti. Ankete katılanların yarısından fazlası ekonomi sorununu ne AK Parti ne de CHP'nin çözebileceğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 24,3’ü CHP, yüzde 20,2'si AK Parti derken, yüzde 55,5'i ne iktidarın ne de muhalefetin çözemeyeceği görüşünde.

Ankette ayrıca seçime katılımın son yılların en düşük seviyesinde olmasına da değiniliyor. "Neden sandığa gitmediniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 20'si "kararsız olduğum için" yanıtını verdi. Yüzde 35'i "Partime olan tepki" derken, yüzde 20’si ise ‘AK Parti’ye tepki amaçlı’ dedi.

Ankette sorulan bir diğer başlık ise seçim sonuçlarından duyulan memnuniyet. Katılımcılardan yüzde 53’ü memnun olduğunu söylerken yüzde 47 ise memnun değil.

Öte yandan katılımcıların yüzde 45,5'i CHP ile DEM işbirliğini ‘Olumsuz buluyorum-doğru bulmuyorum’ diyor.

Aynı şekilde CHP-DEM Parti ittifakına hakkında da uzlaşıyı doğru bulmayanların oranı yüzde 55,8.

Ankete katılanların yüzde 87.7’si DEM Parti'yi 'tehlikeli' bulurken, yüzde 79'u "DEM Partililerin CHP’li belediyelerde görev almasını olumsuz" buluyor.

Katılımcıların yüzde 53,7'si ise DEM Parti’nin kazandığı belediyelere kayyum atanmasını istiyor.